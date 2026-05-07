MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|
07.05.2026 12:43:12
MarketAxess Holdings Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $77.88 million, or $2.20 per share. This compares with $15.07 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, MarketAxess Holdings Inc. reported adjusted earnings of $79.72 million or $2.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $233.38 million from $208.58 million last year.
MarketAxess Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $77.88 Mln. vs. $15.07 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $0.40 last year. -Revenue: $233.38 Mln vs. $208.58 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MarketAxess Holdings Inc.
|124,70
|-3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.