MarketAxess Holdings Inc. Q3 Profit Drops

(RTTNews) - MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $53.86 million, or $1.53 per share. This compares with $68.18 million, or $1.84 per share, last year.

Excluding items, MarketAxess Holdings Inc. reported adjusted earnings of $65.65 million or $1.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.8% to $210.41 million from $208.82 million last year.

MarketAxess Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $53.86 Mln. vs. $68.18 Mln. last year. -EPS: $1.53 vs. $1.84 last year. -Revenue: $210.41 Mln vs. $208.82 Mln last year.