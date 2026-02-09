MarketAxess präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MarketAxess hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat MarketAxess 209,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 201,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,64 USD. Im Vorjahr hatte MarketAxess 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 846,27 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 817,92 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at