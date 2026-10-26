MarketAxess: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MarketAxess lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MarketAxess in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 210,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 210,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at