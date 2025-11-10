MarketAxess: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MarketAxess hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 208,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MarketAxess 207,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at