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16.11.2026 06:31:29
MarketEnterprise gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MarketEnterprise hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -20,060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 6,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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