MarketEnterprise stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MarketEnterprise hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 38,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 6,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MarketEnterprise 7,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,280 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 90,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,23 Milliarden JPY, während im Vorjahr 24,77 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at