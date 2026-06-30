Marketing Alliance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marketing Alliance hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig standen 3,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marketing Alliance 7,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 18,81 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21,46 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at