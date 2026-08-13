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13.08.2026 06:31:29
Marketing Alliance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Marketing Alliance hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Marketing Alliance 4,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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