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11.08.2026 16:17:57
Marketing Alliance, Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Marketing Alliance, Inc. (MAAL.PK) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.966 million, or $0.14 per share. This compares with $0.275 million, or $0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $4.753 million from $4.680 million last year.
Marketing Alliance, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.966 Mln. vs. $0.275 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.04 last year. -Revenue: $4.753 Mln vs. $4.680 Mln last year.
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