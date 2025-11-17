Marketing Alliance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marketing Alliance gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,43 Prozent auf 4,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Marketing Alliance 4,9 Millionen USD umgesetzt.

