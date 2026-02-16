Marketing Alliance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marketing Alliance hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Marketing Alliance 5,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at