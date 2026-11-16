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16.11.2026 06:31:29
Marketing Alliance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Marketing Alliance lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marketing Alliance ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,5 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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