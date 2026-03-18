Marketing Home Group for Trading: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Marketing Home Group for Trading hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,36 Prozent auf 104,0 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 399,99 Millionen SAR, während im Vorjahr 389,97 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at