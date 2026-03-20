Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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20.03.2026 14:51:00

Markets are getting closer to a buying opportunity as investors capitulate, says Bank of America strategist

The pressure on Trump to deescalate in the Middle East is building. Markets need to be convinced oil is back below $100 forgood before they can rally concertedly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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16.04.24 Bank of America Outperform RBC Capital Markets
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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 17 190,00 0,17% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,42 0,00% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 194,99 -0,82% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,58 -0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,99 -0,21% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,01 -0,16% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,00 -1,92% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp. 40,79 0,60% Bank of America Corp.

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