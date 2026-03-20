Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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20.03.2026 14:51:00
Markets are getting closer to a buying opportunity as investors capitulate, says Bank of America strategist
The pressure on Trump to deescalate in the Middle East is building. Markets need to be convinced oil is back below $100 forgood before they can rally concertedly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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