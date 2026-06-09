Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
|
09.06.2026 14:10:00
Markets are pricing in a rate hike by the European Central Bank — which one top economist sees as a ‘mistake in the making’
The decision to raise interest rates would mark the central bank’s first in almost three years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!