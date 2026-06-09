Central Bank Aktie

Central Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 14:10:00

Markets are pricing in a rate hike by the European Central Bank — which one top economist sees as a ‘mistake in the making’

The decision to raise interest rates would mark the central bank’s first in almost three years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Central Bank Corp

mehr Nachrichten