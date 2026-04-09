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09.04.2026 11:02:27
Markets Have Faced a Year of Chaos and Still Done Awfully Well
Most stock investors have lost money during the Iran war, but returns have been splendid for the year since the “Liberation Day” tariff announcement.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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