MarketWise A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MarketWise A hat am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte MarketWise A 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 83,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,31 USD gegenüber 3,60 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 19,72 Prozent auf 408,70 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 328,12 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at