Markit: Aktivität in US-Wirtschaft im Januar gesunken

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Januar spürbar verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,8 von 57,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 55,0 von 57,7 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Stand seit 15 Monaten. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 50,9 von 57,6 Punkten. Das ist der niedrigste Stand seit 18 Monaten.

"Steigende Virus-Infektionsfälle haben die US-Wirtschaft zu Jahresbeginn fast zum Stillstand gebracht, wobei die Unternehmen durch zunehmende Verzögerungen in der Lieferkette und Personalengpässe beeinträchtigt wurden", konstatierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Allerdings sei die Produktion durch Omicron viel stärker beeinträchtigt worden als die Nachfrage.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en

January 24, 2022 10:11 ET (15:11 GMT)