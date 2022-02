Markit: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Februar zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Februar belebt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 56,0 von 51,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 57,5 von 55,5 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 56,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 56,7 von 51,2 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,2 gelautet.

"Das Tempo des Wirtschaftswachstums hat sich im Februar mit der Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Omikron-Virus kräftig beschleunigt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Er verwies auf eine wiederbelebte Nachfrage und nachlassende Lieferkettenprobleme.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en

February 22, 2022 09:54 ET (14:54 GMT)