Markit: Deutsche Industrie wächst im Februar solide

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein deutlicher Anstieg der Neuaufträge hat auch im Februar für ein solides Wachstum in der deutschen Industrie gesorgt. Allerdings ließ die Dynamik ein wenig nach. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 58,4 von 59,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 58,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 58,5 ermittelt worden.

Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. "Die Nachfrage nach Gütern und Produkten 'Made in Germany' war auch im Februar hoch", sagte IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith. "So stiegen die Umsatzzahlen im In- und Ausland deutlich an, was den deutschen Herstellern kräftige Auftragszuwächse bescherte."

