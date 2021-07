Markit: Deutsche Industrie zeigt im Juni Stärke

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Juni wieder etwas an Schwung gewonnen, da sowohl Produktion als auch Neuaufträge erstmals seit drei Monaten wieder stärker stiegen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 65,1 von 64,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 64,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 64,9 ermittelt worden.

Die weit verbreiteten Versorgungsengpässe waren jedoch erneut ein zentraler Punkt der jüngsten Umfrageergebnisse. So trugen sie laut IHS Markit dazu bei, dass die Auftragsbestände weiter zunahmen und sich die Verkaufspreise mit neuer Rekordrate verteuerten, während der Kostendruck stetig zunimmt.

