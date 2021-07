Markit: Eurozone-Industrie verzeichnet Rekordwachstum im Juni

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Eurozone -Industriesektor ist im Juni zum vierten Mal hintereinander mit neuer Rekordrate gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 63,4 Punkte von 63,1 im Vormonat zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 63,1 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet.

Die Kombination aus begrenztem Angebot bei starker Nachfrage nach Produktionsmaterialien habe dafür gesorgt, dass auch die Einkaufspreise mit neuer Rekordrate gestiegen seien, so IHS Markit. Aufgrund der starken Nachfrage nach Industrieerzeugnissen hätten die Unternehmen ihre Verkaufspreise ebenfalls so kräftig anheben können wie nie zuvor in der bisherigen Umfragegeschichte.

July 01, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)