Markit: US-Industrieaktivität wächst im Dezember langsamer

NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hat sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat etwas verlangsamt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 57,7 von 58,3 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 57,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Materialengpässe und Lieferverzögerungen, so IHS-Markit-Volkswirt Sian Jones, hätten sich weiter ausgewirkt. Andererseits habe es Anzeichen gegeben, dass der Preisdruck etwas nachgellassen habe.

January 03, 2022 10:09 ET (15:09 GMT)