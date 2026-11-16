MarkLines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MarkLines hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,70 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MarkLines 1,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at