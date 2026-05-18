MarkLines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MarkLines hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 31,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MarkLines noch ein Gewinn pro Aktie von 32,31 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,40 Prozent auf 1,47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at