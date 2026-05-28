Markolines Traffic Controls gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Markolines Traffic Controls hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,09 INR je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,48 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at