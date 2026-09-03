Markor International Furniture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Markor International Furniture hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Markor International Furniture vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Markor International Furniture 430,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 774,3 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at