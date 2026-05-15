Markray: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Markray hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Markray ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at