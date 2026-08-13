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13.08.2026 06:31:29
Marksans Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Marksans Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 3,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marksans Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 INR sowie einem Umsatz von 8,50 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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