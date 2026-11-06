Marksans Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marksans Pharma hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Marksans Pharma 9,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at