Marksans Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Marksans Pharma lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Marksans Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,31 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7,54 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,82 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at