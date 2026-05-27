Marksans Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marksans Pharma lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,27 INR gegenüber 2,00 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8,56 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,22 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 8,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Marksans Pharma 29,51 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 8,55 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 29,06 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at