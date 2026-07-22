Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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22.07.2026 07:14:40
MARKT/Airbus dürften mit neuen Mittelfristzielen durchstarten
Die Mittelfristziele von Airbus werden von Analysten positiv gewertet, für die Aktie ging es am Montagabend im Spezialistenhandel um 2,5 Prozent auf knapp 200 Euro nach oben. Laut JP Morgan hat der Ausblick alles geliefert, was für eine Erholung der Aktie erforderlich sei. Erstens habe das Unternehmen erstmals seit 2013 wieder eine verbindliche mittelfristige Prognose abgegeben, zweitens stelle es für 2029 ein bereinigtes Konzern-EBIT von 12 bis 13 Milliarden Euro in Aussicht. Hier liege der Mittelwert 2 Prozent über den Schätzungen von JP Morgan. Drittens sei ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro über drei Jahre angekündigt.
Für Jefferies sind die Finanzziele für 2029 bei EBIT und Freiem Cashflow dagegen wie erwartet ausgefallen. Sie beinhalteten aber konservative Annahmen, so dass es Luft nach oben gebe. Der Aktienrückkauf überrasche zeitlich. Das Rückkaufprogramm sei vom Volumen her zwar etwas kleiner als gedacht, werde aber früher als erwartet gestartet. Entscheidend bleibe nun, ob sich die operative Lage in den Lieferketten tatsächlich schnell genug verbesserte um die Flugzeugproduktion hochzufahren.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)
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