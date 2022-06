MARKT/Amundi: ETF-Markt erholt sich - USA-ETFs im Fokus

Die globale ETF-Nachfrage erholte sich im Mai laut Angaben von Amundi mit Zuflüssen von 71,9 Milliarden Euro. Das sei mehr als das Dreifache der April-Flows (+22,9 Mrd Euro), aber weniger als die März-Zuflüsse (+108,6 Mrd Euro). Angesichts des Ukraine-Kriegs sei diese Volatilität durchaus nachvollziehbar.

Die Erholung habe sich auf die USA (+69,6 Mrd Euro) konzentriert. "So verteilte sich die Nachfrage fast zu gleichen Teilen auf Aktien (+39 Mrd Euro) und Anleihen (+34 Mrd Euro). Dies war eine deutliche Trendwende gegenüber dem April (-1,6 Mrd. Euro)", heißt es.

In Asien gab es Nettoabflüsse von 575 Millionen Euro, wobei Anleger 1,6 Milliarden Euro in Aktien investierten und 2,2 Milliarden Euro aus Anleihen abzogen. Insgesamt investierten Anleger im Mai 42,5 Milliarden Euro in globale Aktien und 32,8 Milliarden Euro in Anleihen.

