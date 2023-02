MARKT-AUSBLICK/DAX wird defensives Investment und steckt doch fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Fast 17 Tage ist der DAX nun in der Seitwärtsspanne zwischen 15.250 und 15.650 Punkten eingeklemmt, und daraus könnten durchaus 22 Tage werden. Denn auch für die kommende Woche zeichnet sich ein Ende der Patt-Situation und damit ein nachhaltiger Ausbruch aus der Spanne nicht ab. Einerseits dürften Analysten ihre Gewinnschätzungen weiter nach unten schrauben, "wegen der schwächeren Konjunktur sowie anhaltend hohen Material- und sonstigen Input-Kosten", so Commerzbank-Analyst Markus Wallner. Zudem treten die Notenbanken weiter aufs Bremspedal, die EZB dürfte die Leitzinsen im März um weitere 50 Basispunkte erhöhen. Andererseits sollte sich der DAX bei Schwächeanfällen der Auslandsbörsen weiterhin relativ gut halten, denn er wird nun trotz seiner zyklischen Zusammensetzung zu einem defensiven Investment.

Denn der DAX wird in der kommenden Woche deutlich günstiger. Mit Linde verlässt der größte Wert den deutschen Leitindex. Nun ist Linde zwar ein Wachstumsunternehmen, dessen Aktien viel Fantasie beinhalten, unter anderem wegen des Trendthemas Wasserstoff. Andererseits ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 auch hoch bewertet, und die Dividendenrendite von 1,5 Prozent ist niedrig. Mit dem Ausscheiden von Linde fällt das gesamte KGV des DAX auf 11 von derzeit 12,5, und die Dividendenrendite steigt auf 3,5 Prozent. Mit der günstigen Bewertung und der hohen Dividendenrendite wird der DAX für den Rest dieses Jahres ein relativ defensives Investment. Andere Märkte sind deutlich höher bewertet, so der SMI in der Schweiz oder auch der S&P-500 mit KGVs von etwa 18. In einem vergleichsweise riskanten Umfeld dürfte der DAX nun zumindest bis in die Dividendensaison hinein relativ gut abschneiden.

Allerdings dürfte der Aufwärtstrend bei aktuell 15.150 Punkten auf die Dauer kaum durchzuhalten sein. Denn dieser lebte ja weniger vom Gewinn- und Zinsumfeld, sondern davon, "dass das Katastrophenszenario aus dem Herbst mit der befürchteten Gasmangellage ausgepreist wurde", so jedenfalls Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Die Risiken dürften damit auch beim DAX erst einmal weiter auf der Unterseite liegen, auch wenn die bereits sehr bärische Stimmung die Märkte aktuell noch stützt.

Lohn-Preis-Spirale droht - und damit Stagflation

Im Blick steht die nach wie vor viel zu hohe Inflation. In der kommenden Woche gibt es von dieser Seite wieder viel Futter für die Märkte. In Deutschland dürften die Verbraucherpreise im Februar erneut um 8,7 Prozent gestiegen sein. In der Eurozone rechnen Volkswirte zwar mit einem Rückgang auf 8,1 von 8,6 Prozent, die für die EZB viel wichtigere Kernrate dürfte aber auf der Januar-Zahl von 5,3 Prozent verharren oder nur ganz geringfügig zurückgekommen sein.

Zwar zeigen die Gas- und Ölpreise tendenziell weiter nach unten, bei Wellenreiter-Invest heißt es, gemessen am derzeitigen Füllstand der Gaslagerstätten von über 71 Prozent sei auch der Gaspreis von etwa 50 Euro je Terrawattstunde noch zu hoch. Andererseits erinnern die hohen Tarifforderungen stark an die 70er Jahre, besonders an 1974, als die ÖTV mit Streiks eine Tariferhöhung von 11 Prozent durch- und damit eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzte. Die Zentralbank wird mit Argusaugen darauf achten, dass sich solches nicht wiederholt, hatte sich doch damals eine lange Phase der Stagflation angeschlossen. In der kommenden Woche stehen unter anderem die Verhandlungen bei der Bahn im Blick. Und zum Wochenausklang werden die EU-Erzeugerpreise veröffentlicht.

Nachlassen werden dagegen in der kommenden Woche die Einflüsse von der Berichtssaison. Hier stehen unter anderem die Zahlen von Bayer, Merck KGaA und Covestro im Blick. Auch wenn Covestro, wie es am Markt heißt, nach Ansicht von Goldman Sachs von den Produktionsstilllegungen bei BASF profitieren sollte: Chemie-Aktien gelten generell als frühzyklisch, und für Frühzykliker könnte es einfach noch zu früh sein in einer Phase, in der die Notenbanken weiter auf der Bremse stehen.

Gestützt werden dürfte der DAX nun von der näher rückenden Dividendensaison. Sie könnte dazu führen, dass der DAX allen Widrigkeiten im Umfeld zum Trotz einfach weiter seitwärts läuft.

