MARKT-AUSBLICK/"V" oder "U" - das ist die große Frage

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus der Wirtschaft werden in der kommenden Woche regelrechte Horrorzahlen erwartet. In China dürfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal laut Volkswirten und Analysten um 6 Prozent geschrumpft sein, die Commerzbank rechnet sogar mit einem Minus von 10 Prozent. Beim wichtigen Konjunkturindex der US-Notenbank-Filiale in Philadelphia wird ein Absturz auf minus 25 erwartet. Die US-Industrieproduktion dürfte laut Prognosen im März um knapp 5 Prozent geschrumpft sein, die Einzelhandelsumsätze um 6,4 Prozent.

Die Märkte sollten von den Einbrüchen allerdings nicht mehr sonderlich überrascht werden. Mit dem DAX-Absturz von 13.800 Punkten auf nur noch gut 8.000 Punkte sollte der Wirtschaftseinbruch längst in die Kurse eingearbeitet worden sein, der Markt rechnet sowohl für das erste als auch für das zweite Quartal mit sehr schwachen Zahlen. Das ist auch nicht sonderlich erstaunlich, da bekanntlich große Teile der Wirtschaft brach liegen.

DAX und Dow per Definition schon in neuen Bullenmärkten

DAX und Dow liegen aber bereits wieder in neuen Bullenmärkten. Der DAX hat aktuell seit dem Tief 26 Prozent zugelegt, der Dow fast 29 Prozent. Per Definition beginnen Bullenmärkte ab einem Plus von 20 Prozent.

Zwar handeln bis auf den Nasdaq-Composite alle wichtigen Indizes noch unter ihren 200-Tage-Linien. Dennoch sind die Märkte derzeit offensichtlich bereit, auf eine "V-förmige" Erholung der Wirtschaft zu setzen. Dann hätten die unrecht, die ein "U" erwarten, also eine lange und ausgeprägte Talsohle. Dazu neigt Goldman Sachs, das Haus stellt die Kunden auf längere Auf- und Abphasen ein, so wie 2008 und 2009. Goldman-Stratege David Kostin kann sich so auch einen Rückgang des S&P-500 bis auf 2.000 Punkte vorstellen, also sogar auf neue Tiefststände. Allerdings hat Goldman auch schon mal an einen Ölpreis von 200 Dollar je Barrel geglaubt.

Hoffnung auf ein "V" macht dagegen das jüngste Konjunkturgutachten der Forschungsinstitute, aber auch der deutsche Arbeitgeberverband: "Ich halte es für möglich, dass wir aus dieser Krise mit einem blauen Auge herauskommen", zeigt sich Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer zuversichtlich. Und laut Sachverständigengutachten könnte die Konjunktur schon im Sommer oder im Fühherbst wieder kräftig anspringen. Die Institute sagen für dieses Jahr in Deutschland ein Minus von 4,3 Prozent voraus, für das kommende Jahr ein Plus von 5,8 Prozent.

China gibt Hinweise auf "V"

Alles hängt nun an den Krankheitszahlen: In Deutschland, Österreich und der Schweiz übertrifft die Zahl der Genesenen die Zahl der Neuansteckungen jetzt deutlich. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, dürfte der Lockdown bald schrittweise beendet werden. Das würde die "V-Szenarien" voraussichtlich weiter stärken. Hinweise darauf kommen von der Entwicklung in China. "China ist uns bei der Bewältigung der Krise ein bis zwei Monate voraus und liefert sehr gutes Anschauungsmaterial, was wir wirtschaftlich noch zu erwarten haben", sagt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management.

Mit der schrittweisen Normalisierung zieht dort die Autokonjunktur wieder an. VW setzt darauf, dass die Nachfrage in China bereits im Frühsommer wieder so hoch sei wird wie ein Jahr zuvor. "In China und Südkorea haben unsere Handelsbetriebe komplett geöffnet und wir sehen dort einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Das stimmt uns zuversichtlich", heißt es auch im Daimler-Konzern.

Ähnliches dürfte auch in Europa schon relativ bald der Fall sein. Ein Grund für die Zuversicht hinsichtlich der Autokonjunktur: Dem öffentlichen Nahverkehr dürfte noch längere Zeit nur mit Vorsicht begegnet werden. Denn nicht alle Bereiche der Wirtschaft werden sich schnell erholen, wahrscheinlich auch nicht der Flugverkehr.

Der Konsum wiederum hat in China die Talsohle durchschritten, sogar die Nachfrage nach Luxusgütern kommt nach Angaben der Analysten von Bernstein wieder in Gang. Auch das könnte eine Blaupause für Europa sein. Sollten sich die Arbeitsmärkte schnell erholen, dürfte auch hier die Konsumlust mit dem angestauten Nachholbedarf schnell zunehmen. Zwar erleiden weite Teile der vom Shut-Down Betroffenen zumindest derzeit noch Einkommenseinbußen. Andererseits ist aber auch viel gespart worden, da die Möglichkeiten zum Geldausgeben ebenfalls eingeschränkt sind.

