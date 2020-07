MARKT-AUSBLICK/Vor Berichtssaison kommt alles auf einmal

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine schwierige Woche steht Anlegern bei DAX & Co bevor. Denn diesmal prasseln derart viele Informationen aus den unterschiedlichsten Richtungen auf sie ein, dass es schwierig wird, sie abschließend in den Aktienkursen einzupreisen. Mit einer generellen "Erholungsrally nach dem Virus" sind Kursgewinne nun nicht mehr zu rechtfertigen. "Der einfache Teil der Rally ist vorbei", ist dazu aus dem Handel zu hören.

Zum einen steht nun der Start der Berichtssaison an, beginnend mit dem Banksektor in den USA. Dazu dürften sich Aussagen von Notenbankern zur kommenden Geldpolitik häufen, bevor am Wochenende Stille einkehrt. Dann beginnt die "Black Out"-Periode, in der Fed-Mitglieder vor der nächsten Zinsentscheidung schweigen müssen. Gleichzeitig tagt in Europa die EZB und der große EU-Gipfel findet statt. Dort geht es auch um die Verwendung der Mittel des EU-Aufbaufonds. Die Strategen der Bank of America sprechen daher von einem "sechs-dimensionalen Schachspiel" für Anleger.

Geballte Ladung von Politik, Notenbanken und Konjunktur

Denn zur Politik gesellt sich die geballte Ladung an Konjunkturdaten rund um den Globus: Im Fokus steht besonders die Industrieproduktion aus der EU, China und den USA. Dazu gibt es in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen, in den USA die Verbraucherpreise, Realeinkommen und die extrem wichtigen Einzelhandelsumsätze sowie aus China die Handelsbilanz.

Getoppt wird dieses Durcheinander noch vom kleinen Verfalltag der Optionen auf Aktien und Indizes an den großen Terminbörsen der Welt.

Berichtssaison hat sich Puffer geschaffen

Zumindest bei der Berichtssaison stehen die Chancen auf einen glimpflichen Verlauf gut: Carsten Klude von Warburg erwartet hier keine "desaströse" Saison, die dem Börsenaufschwung ein Ende setze. Grund ist, dass sich die Unternehmen bereits massive Puffer für schlechte Zahlen geschaffen haben. Die Konsensschätzungen seien in den vergangenen drei Monaten "in den Sturzflug" übergegangen, in den USA rechne man bereits mit einem Gewinneinbruch von 45 Prozent. Dazu habe fast die Hälfte der US-Unternehmen keinen Ausblick für das zweite Quartal ausgegeben, unterstreicht der Stratege.

Die Gewinnprognosen der Analysten dürften daher dieses Quartal eher "als grobe Richtwerte" gesehen werden, heißt es dazu auch aus dem Handel. Denn die Spanne der Schätzungen gehe so stark auseinander, dass rechnerische Mittelwerte als Vergleichswerte wenig Sinn machten. Per Saldo besteht damit die Chance, dass sich der Markt positiv überraschen lässt: Bei den guten Geschäftszahlen von SAP, Carlsberg, Covestro oder Qiagen zeigte er dann auch, dass er dies honoriert.

Börse muss nun Biden einpreisen

Und zu allem Übel müssen sich Anleger auch noch mit dem US-Präsidentschaftskampf und den möglichen Auswirkungen eines "Präsident Biden" für die Börsen abgeben. Für Donald Trump sieht es schließlich immer düsterer aus. Jüngste Umfragen sehen ihn neun Prozentpunkte hinter Biden - ein historischer Rückstand in der US-Geschichte. Mittlerweile ist sein Name untrennbar damit verbunden, durch ein wirres Krisenmanagement die USA zum weltweiten Hotspot der Coronakrise gemacht zu haben.

Dazu kommen US-interne Probleme wie die Enttäuschung republikanischer Stammwähler über das halbherzige Vorgehen gegen Bilderstürmer, autonome Zonen und Gewaltausbrüche in den USA. Selbst auf dem ihm stets wohl gesonnenen Sender Fox News wurde er dafür kritisiert. Man habe mehr "Law & Order" von ihm erwartet, heißt es.

Die Börse muss sich daher langsam mit Trumps Abschied abfinden - und sich mit Joe Biden auf kräftige Steuererhöhungen für US-Unternehmen einstellen. Biden unterstrich diese Woche erneut, dass er mit einer Unternehmenssteuer von 28 Prozent die Steuersenkungen von Trump auf 21 Prozent aufheben wolle. Das entspricht einer Erhöhung der Steuerlast um ein Drittel. Dazu rief Biden ein Ende der "Ära des Shareholder-Kapitalismus" aus, will die bittere Pille aber mit einer 700-Milliaden-Dollar schweren "Buy American"-Kampagne versüßen. Anleger dürften nun Monate beschäftigt sein, um all dies in Aktienkurse einzupreisen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjownes.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 06:20 ET (10:20 GMT)