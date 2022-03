MARKT/Bankenwerte gesucht - Globaler Renditeanstieg treibt

Kräftig nach oben geht es am Dienstag wieder mit Europas Bankensektor. Mit 2,3 Prozent Plus springt der Branchenindex im Stoxx-600-Universum auf ein neues Zweiwochenhoch. Kurstreiber ist weiter der rapide Anstieg der langfristigen Renditen. Unter anderem haben sich die Bauzinsen in Deutschland seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Die Aussicht auf weiter steigende Renditen ist positiv für den Sektor. Die US-Notenbank hat ihren falkenhaften Ton noch weiter verschärft. In Deutschland fällt der Juni-Kontrakt des Bund-Futures erneut deutlich um 79 Ticks auf 159,22 Prozent.

March 22, 2022 05:42 ET (09:42 GMT)