MARKT/Besserer Ifo setzt keine Akzente

Ein über den Erwartungen ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex setzt an den Märkten keine Akzente. Der Index lag im Oktober mit 84,3 Punkten über der Schätzung von 83,6. Sowohl die Lagebeurteilungs- wie auch die Erwartungskomponente fielen besser aus. An der angeschlagenen wirtschaftlichen Gesamtlage ändert sich aber nichts trotz der besseren Lesung. Volkswirte glauben angesichts der jüngst schwachen Einkaufsmanagerindizes, dass sich Europa bereits aktuell in der Rezession befinde.

