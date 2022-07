MARKT/DAX dreht gen Süden - US-Inflation steigt auf 9,1 Prozent

Bewegung kommt an die Börsen, nachdem die US-Verbraucherpreise mit einem Plus von 9,1 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen sind als befürchtet. Auch die Kernrate liegt mit 5,9 Prozent über den erwarteten 5,7. Damit dürfte die Erwartung einhergehen, dass die US-Notenbank stärker als bisher an der Zinsschraube drehen wird und die Gefahr besteht, das Soft-Landing zu verfehlen. "Es dürfte kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Leitzinsen noch in diesem Monat um 75 Basispunkte erhöht werden"; heißt es von der Helaba. Weitere Schritte seien im Verlauf des zweiten Halbjahres zu erwarten. Zwar dürfte der Zinspfad mit dem Zeitablauf etwas flacher werden, aber der Anstieg der Preise wird auch im Herbst einen kräftigen Schritt wahrscheinlicher machen. Der Euro taucht wieder in Richtung Parität ab, er notiert bei 1,0004 Dollar, der DAX verliert 1,7 Prozent auf 12.681 Zahler.

July 13, 2022 08:42 ET (12:42 GMT)