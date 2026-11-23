Der DAX hat in den fünf Handelstagen bis zum 20. November 7,3 Prozent verloren. Die Auswertung von 39 historischen Fällen seit Juli 1988 zeigt, dass auf Rückschläge von mindestens 7 Prozent innerhalb von fünf Handelstagen häufig eine Erholung folgte, wie Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG betont. Sechs Monate später habe der Index im Median 11,5 Prozent höher gelegen, nach zwölf Monaten seien es 13,7 Prozent gewesen. In 29 von 39 Fällen - rund 74 Prozent - habe der DAX nach einem Jahr über dem Niveau vom Ende des jeweiligen Kursrutsches gestanden.

Allerdings liege der Zwölfmonatsmedian nur knapp über den 13,2 Prozent, die die Auswertung für sämtliche Ausgangstage ausweise. Die Historie mache damit Hoffnung auf eine spätere Erholung, liefere aber kein verlässliches Signal für eine sofortige Bodenbildung.

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November 23, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)