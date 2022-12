MARKT/DAX nun stabil Richtung Jahresende erwartet

Der DAX zeigt sich nun relativ stabil, und das trotz des restriktiveren Kurses nun auch der Bank of Japan. "Von der Aufwärtswelle um 2.600 Punkte hat der DAX nun wieder 800 Punkte abgegeben", so ein Marktteilnehmer. Damit seien die überkauften Strukturen nun abgebaut. "Die Konsolidierung geht nun in ein 'mixed picture' über", so der Marktteilnehmer. Damit seien weitere deutliche Abwärtswellen unwahrscheinlich. Der DAX könnte nun Richtung Jahresende seitwärts laufen und zu Jahresbeginn kurzzeitig von Liquiditätszuflüssen profitieren. DAX minus 0,4 Prozent auf 13.889 Punkte.

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 08:50 ET (13:50 GMT)