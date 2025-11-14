MARKT/DAX scheint sich zu fangen

Der DAX löst sich am Nachmittag von den Tagestiefs. "Das sind erste Short-Eindeckungen vor dem Wochenende", so ein Marktteilnehmer. Der DAX verliert noch 1,5 Prozent auf 23.680 Punkte. Damit steht er etwa 70 Punkte über seinem Tagestief.

