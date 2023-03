MARKT/DAX stabilisiert sich um 15.400

Der DAX stabilisiert sich am späten Vormittag im Bereich um 15.400 Punkte. "Der große Druck ist erst einmal weg", so ein Marktteilnehmer. Der Markt warte nun auf den US-Arbeitsmarktbericht und darauf, wie es mit den Bankaktien an Wall Street weitergehe. Der KBW-Banken-Index fiel am Donnerstag um 7,7 Prozent nach hohen Verlusten der Silicon Valley Bank (SVB) beim Verkauf von Anleihen. Der Kurs der SVB crashte um 60 Prozent und gab nachbörslich weiter nach. DAX minus 1,3 Prozent auf 15.426, größter Verlierer Deutsche Bank mit einem Minus von 7,2 Prozent.

March 10, 2023 05:25 ET (10:25 GMT)