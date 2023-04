MARKT/DAX und Euro steigen nach US-Inflationszahlen

Der DAX und der Euro reagieren mit kräftigen Aufschlägen auf die jüngsten US-Verbraucherpreise. Diese sind mit plus 0,1 Prozent im März gegenüber dem Vormonat weniger stark gestiegen als die erwarteten 0,2 Prozent. In der wichtigen Kernrate fiel der Anstieg mit plus 0,4 Prozent wie erwartet aus - allerdings gab es einige Stimmen im Markt, die mit einem höheren Anstieg gerechnet hatten.

Die Daten sind eindeutig marktfreundlich, reduzieren sie doch den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter signifikant zu erhöhen. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 15.815 Punkte und markiert ein neues Jahreshoch, der Euro steigt auf 1,0985 Dollar nach knapp 1,0920 vor den Daten. Der Bund-Future reagiert ebenfalls mit kräftigen Aufschlägen, die Marktzinsen fallen also.

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2023 08:40 ET (12:40 GMT)