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23.07.2026 09:37:00
Markt der Luxus-Immobilien in Österreich im Vorjahr gewachsen
Remax analysierte laut Aussendung vom Donnerstag zum achten Mal den heimischen Luxus-Immobilienmarkt. Der Durchschnittspreis der Top-5-Prozent der Luxus-Einfamilienhäuser ging demnach um 6,5 Prozent zurück, da Tirol massiv schwächelte. Beim Segment der Luxus-Wohnungen gab es eine Steigerung von 0,5 Prozent, wobei der Durchschnittspreis von 986.075 Euro knapp unter der 1-Million-Euro-Marke blieb, die 2022 und 2023 überschritten worden waren. Die Top-5-Prozent der Luxus-Dachgeschosswohnungen gingen im Schnitt um 1,92 Mio. Euro weg.
7,7 Mio. Euro im Schnitt für Top-10-Einfamilienhäuser in Wien
2025 kosteten laut Remax die Top-10 der Einfamilienhäuser in Wien im Durchschnitt 7,7 Mio. Euro, in Tirol 7,27 Mio. Euro und in Salzburg 3,65 Mio. Euro. In Wien, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg lagen im Vorjahr die Preise der Top-10-Luxus-Wohnungen über jenen von 2024. Für die Top-10-Luxus-Dachgeschosswohnungen wurden österreichweit im Schnitt 3,9 Mio. Euro gezahlt, ein Rückgang von 7,4 Prozent gegenüber 2024.
Zum Luxus-Immobilienmarkt zählten im Vorjahr die 578 teuersten Einfamilienhäuser, die 2.050 teuersten Wohnungen, die 91 teuersten Dachgeschosswohnungen, 62 teure Seegrundstücke und 132 Gebäude am Wasser. Dabei stieg der Gesamtwert der unbebauten Seegrundstücke gegenüber 2024 um 9 Prozent auf 13,12 Mio. Euro, jener der Gebäude am Wasser um 19,5 Prozent auf 147,44 Mio. Euro.
rst/tpo
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