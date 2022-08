MARKT/Diskussion um großen EZB-Zinsschritt lastet auf DAX und Bund

Für den DAX geht es in wenigen Minuten um knapp 100 Stellen nach unten, auch die Anleihen rauschen gen Süden. Im Handel wird auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters verwiesen, wonach einige Notenbanker der EZB auf der Sitzung im September über einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte diskutieren wollen. "Bereits vor der letzten Zinsentscheidung wurde die Reaktion des Marktes abgeklopft", so ein Aktienhändler. Allerdings wäre diesmal das Zeitfenster bis zur Sitzung länger. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen steigt um 7 Basispunkte auf knapp 1,40 Prozent, der DAX handelt 0,4 Prozent tiefer bei 13.211 Punkten. Der Euro zieht an.

August 26, 2022 09:43 ET (13:43 GMT)