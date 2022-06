MARKT/Erholungspotenzial in Rheinmetall nach schwacher Schlussauktion

Erholungspotenzial in der Rheinmetall-Aktie sieht ein Marktteilnehmer. Der Kurs war am Dienstag stark unter Druck geraten, vor allem in der Schlussauktion mit sehr großen Umsätzen. "Möglicherweise haben Hedgefonds im Vorfeld zu große Positionen aufgebaut, wegen der Index-Spekulation", so der Händler. Die Aktie wurde am Dienstag in den MSCI Germany aufgenommen. Die Spekulationen auf einen Aufstieg in den DAX im Juni geht dagegen vermutlich noch nicht auf, Rheinmetall hat einen Fast-Exit-Rang wahrscheinlich verfehlt und muss mit der DAX-Aufnahme nun wohl bis September warten. "Trotzdem ist der deutliche Abschlag wohl überzogen", so der Händler mit Blick auf den Druck vom Dienstag.

June 01, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)