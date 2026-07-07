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07.07.2026 07:34:40
MARKT/Fallende Inflation in Niederlanden gut für EZB
Sehr positiv werten Händler die Inflationsdaten aus den Niederlanden. Dort stiegen die Verbraucherpreise im Juni nur noch um 2,9 Prozent zum Vorjahr. Im Vormonat war es noch 3,5 Prozent nach oben gegangen. Im Monatsvergleich Juni zu Mai gingen die Preise dank gesunkener Ölpreise sogar um 0,6 Prozent zurück. "Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir das Peak gesehen haben", sagt ein Händler. Da die Niederlande eine wichtige Durchleitungswirtschaft seien, werde dies als positives Signal für ganz Europa gesehen: "Der Druck auf die EZB zu Zinserhöhungen geht damit weiter zurück".
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)
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